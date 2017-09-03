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У Криму чиновник побив депутата від "Єдиної Росії"

Неділя, 3 вересня 2017, 23:11

В анексованому Криму глава Нижньогірського району Олександр Петров побив депутата Нижньогірської сільради від "Єдиної Росії" Катерину Самбурську та її чоловіка.

Про це заявила сама Самбурська, пише ""Новая газета".

"Напад стався увечері 2 вересня, близько 18:00, у дворі мого будинку. Разом з Петровим у побитті брав участь мій дядько Сергій Самбурський, з яким у глави району хороші відносини, а у мене натягнуті", - заявила вона.

Самбурська додала, що намагалася розборонити бійку, вчепилася голові району в руку, у відповідь він почав її душити і кілька разів ударив.

Самбурську з чоловіком госпіталізовано в Нижньогірську районну лікарню, у депутата - підозра на струс мозку, перелом руки і множинні гематоми, у її чоловіка - перелом ноги і розрив паху.

Теми: КримРосія
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