За "небажану поведінку" пропонують висилати з Росії

У Раді Федерації РФ готується законопроект, що визначає критерії та ступінь відповідальності за спроби деструктивного впливу ззовні на внутрішньоросійський порядок.



Про це пише 4 вересня видання "Известия", посилаючись на свої джерела.



За "небажану поведінку", під якою розуміється діяльність, що завдає шкоди національній безпеці, російським громадянам загрожуватиме відповідальність – від адміністративної до кримінальної, а іноземцям – видворення з країни.



Така норма передбачена в законопроекті, який зараз готує комісія Ради Федерації (РФ) щодо захисту державного суверенітету і запобігання втручання у внутрішні справи Росії.



Документ може бути внесений до Держдуми вже на початку 2018 року і доповнить вже існуючий ФЗ "Про небажані організації", прийнятий двома роками раніше.



Інформацію підтвердив і глава комісії сенатор Андрій Клімов.