У Росії проводять масові військові навчання: відпрацювали "хімічну атаку"

У Росії на полігонах від Тверської до Іркутської областей проходять навчання ракетних полків з мобільними комплексами "Тополь", "Тополь-М" і "Ярс".

Про це повідомляє в понеділок прес-служба Міноборони Росії.

На маршрути бойового патрулювання вийшли 11 ракетних полків. Третина з них здійснює інтенсивні маневрені дії.

В рамках навчання відпрацювання спільних завдань з ракетними полками рухомих ґрунтових ракетних комплексів "Тополь", "Тополя-М" і "Ярс" організовано в 20 регіонах країни.

"Під час маршу колон в заданий район ракетники отримали ввідну про застосування умовними диверсантами хімічної зброї. Атака була здійснена в важкопрохідному районі, де не було можливості прокласти об'їзний маршрут", – йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

"Ракетні полки успішно подолали умовно заражені ділянки, після чого силами РХБЗ була проведена повна обробка понад 100 одиниць великогабаритної техніки від можливих залишків отруйних або радіоактивних речовин. Також підрозділи хімзахисту виконали обробку особового складу ракетних полків, дегазацію обмундирування і зброї", – також зазначають у російському оборонному відомстві.

Повідомляється, що в заходах задіяно близько 400 одиниць великогабаритної техніки.

В цьому році РВСН проведуть понад 150 командно-штабних, тактичних і спеціальних навчань.