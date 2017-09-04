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Суд скасував арешт вилучених у "Яндекса" в Одесі комп'ютерів – адвокат

Понеділок, 4 вересня 2017, 10:33

Апеляційний суд Києва скасував арешт вилучених в офісі компанії "Яндекс.Україна" в Одесі 185 ноутбуків і 36 системних блоків.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на адвоката Дениса Пономаренко.

"Апеляційний суд повністю скасував арешт майна компанії в Одесі", - сказав він.

За його словами, рішення було ухвалене 23 серпня.

Він зазначив, що це майно було арештоване в рамках кримінального провадження 2016 року, яке не стосується "Яндекс.Україна".

Адвокат підкреслив, що кримінальних проваджень проти компанії немає.

Як повідомлялося, 1 червня суд заарештував вилучені в офісі компанії "Яндекс.Україна" в Одесі 185 ноутбуків і 36 системних блоків.

СБУ підозрює менеджмент "Яндекс.Україна" в передачі спецслужбам Росії персональних даних українців.

Йдеться про особисті дані, відомості про рід занять, спосіб життя, місце знаходження, проживання, роботи, про дозвілля, джерела і розміри доходів, номери телефонів, електронні адреси та акаунти в соціальних мережах.

Теми: інтернетсударештРосія
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