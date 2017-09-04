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Парубій виступає за візи для росіян

Понеділок, 4 вересня 2017, 13:53

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій вважає актуальним питання введення візового режиму з державою-агресором – Російською Федерацією.

Про це він сказав під час брифінгу 4 вересня, відповідаючи на запитання журналістів щодо рішення РНБО про біометричний контроль на кордоні.

"Особисто я вітаю рішення РНБО. Це є правильний крок, який спрямований на обмеження безконтрольного в'їзду в Україну громадян Російської Федерації", – зазначив Парубій.

"Однак це питання не знімає актуальності введення повноцінних віз для громадян РФ. Я далі тримаю це питання на контролі і буду шукати прихильників цього рішення", – наголосив він.

Парубій висловив сподівання, що вдасться "знайти позитивне рішення у цьому питанні".

Як повідомлялося, 1 вересня президент Петро Порошенко заявив, що з 1 січня 2018 року має запрацювати система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон.

10 липня повідомлялося, що РНБО ініціює впровадження біометричного контролю для усіх громадян, які перетинають кордон України. Для громадян РФ із наступного року запровадять механізм попередньої реєстрації, пояснював секретар РНБО Олександр Турчинов.

Оприлюднений 1 вересня указ президента України №256 / 2017 від вводить це рішення в дію. Указ набрав чинності.

У Держприкордонслужбі України пояснювали, що в рамках посилення контролю за перетином кордону згідно введеному в дію рішенню РНБО іноземці повинні будуть здавати відбитки пальців, але наявність біометричного паспорта у них вимагати не будуть.

Валентина Романенко, УП

Теми: кордонпаспортРНБО
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