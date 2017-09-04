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Прокуратура оскаржила звільнення Шуфрича-молодшого

Понеділок, 4 вересня 2017, 14:04

Прокуратура Києва оскаржила рішення суду, який відпустив на поруки сина народного депутата від "Опозиційного блоку" Нестора Шуфрича-молодшого, який, перебуваючи за кермом автомобіля, збив чоловіка на вулиці Шота Руставелі в Києві 26 серпня.

Про це "Українським новинам" повідомила речник столичної прокуратури Надія Максимець.

В апеляційній скарзі прокурор просить скасувати ухвалу суду першої інстанції і ухвалити нове, яким застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про дату розгляду апеляційної скарги обіцяють повідомити додатково.

Як відомо, 30 срепня Шевченківський райсуд Києва відпустив Нестора Шуфрича-молодшого на поруки його батька - депутата ВР Нестора Шуфрича.

29 серпня поліція оголосила про підозру синові нардепа.

26 серпня ввечері в Києві Нестор Несторович Шуфрич на автомобілі Bentley на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалого госпіталізували з численними травмами. Першу допомогу чоловікові надав син головного рабинаУкраїни Моше Асмана.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу.

27 серпня радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що суд може призначити синові нардепа Нестора Шуфрича умовне покарання і великий штраф.

Постраждалому 31-річному Олексію Мельниченку зробили кілька операцій.

Теми: ШуфричДТПпрокуратурасуд
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