НАБУ відмовили в податковій перевірці Дейдея

Солом'янський райсуд Києва відмовив Національному антикорупційному бюро у призначенні позапланової податкової перевірки депутата Євгена Дейдея.



Про це йдеться в матеріалах суду, передають "Українські новини".



Детектив НАБУ просив суд призначити документальну позапланову перевірку з питань дотримання законодавства про нарахування та сплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів нардепом від "Народного фронту" Дейдеєм.



Досудове слідство встановило, що в 2014-2015 роках Дейдей і його дружина придбали у спільну власність транспортні засоби орієнтовною вартістю 6,9 млн гривень. Також у цей період подружжя придбало квартиру площею 158 кв м у Києві за 2,8 млн гривень.



У клопотанні детектив зазначає, що згідно з відомостями про доходи, Дейдей із дружиною заробили за 2011-2016 роки близько 350 тис. гривень. Згідно з декларацією Дейдея за 2015 рік, у подружжя було близько 5 млн гривень коштів і 1,1 млн гривень доходів.



Згідно з відомостями Державної фіскальної служби, загальний сукупний дохід Дейдея за період з 1 червня 2009 року до 31 грудня 2016 року склав 241 884 гривні.



Детектив вказує, що різниця між оподатковуваним доходом і фактично отриманим доходом склала близько 9,5 млн гривень.



Суд відмовився задовольнити клопотання НАБУ, оскільки призначення податкових перевірок, на його думку, не належить ні до слідчих дій, ні до заходів забезпечення кримінального провадження.

Як відомо, 21 червня генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з Дейдея – але 11 липня парламент відмовився зняти недоторканність із депутата.

За даними ГПУ, нардеп і його дружина з 1 червня 2009 року до 31 грудня 2016 року задекларували 1,4 млн гривень, але Дейдей придбав активів на суму 6,4 млн гривень.