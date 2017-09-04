Україна обіцяє "рішучі дії" у відповідь на ядерні випробування КНДР

Міністерство закордонних справ України звернулося до уряду Північної Кореї із закликом негайно припинити випробування ядерної зброї.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"Україна закликає Пхеньян відмовитися від будь-яких демонстрацій сили та негайно припинити, відповідно до міжнародного права, всі випробування ядерної зброї, а також без передумов відновити конструктивний міжнародний діалог з метою повної, незворотної й контрольованої відмови від програм ядерної і ракетної зброї", - йдеться у заяві відомства.

Там нагадали, що колись Україна і сама добровільно відмовилася від свого третього за величиною ядерного запасу.

У МЗС зазначили, що останні дії Пхеньяну – це "свідомий, авантюрний і провокативний" крок.

"Вчергове доводиться із жалем констатувати, що дії керівництва Північної Кореї прямо і цинічно суперечать численним резолюціям Ради Безпеки ООН", - наголошують у зовнішньополітичному відомстві.

"Україна якнайсуворіше засуджує ядерне випробування, проведене 3 вересня в КНДР, яке в поєднанні з агресивною програмою створення балістичних ракет становить реальну загрозу безпеці вже не лише сусіднім країнам, а й світовій спільноті", - додають там.

Міністерство підкреслює, що якщо КНДР проігнорує відповідний заклик, Україна готова приєднатися до більш рішучих дій міжнародної спільноти, зокрема з використанням важелів у РБ ООН.

"З метою зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї закликаємо РБ ООН провести детальне експертне дослідження розвитку північнокорейської ядерної та ракетної програм у контексті виявлення можливої іноземної допомоги Пхеньяну в цій сфері", - зазначається в заяві.

Як повідомлялося, 3 вересня Японія та Південна Корея підтвердили, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.

У зв'язку з цим Рада Безпеки ООН проведе у понеділок засідання.

Українська правда