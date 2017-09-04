День в АТО: Бойовики 9 разів стріляли по ЗСУ у понеділок

У понеділок найбільш неспокійно було на Приморському напрямку, поблизу Водяного.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Найбільш неспокійно було на Приморському напрямку, поблизу Водяного. Тут з опівночі ворог 5 разів обстрілював наші позиції з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Крім того, гранатомети і стрілецьку зброю злочинці застосовували на околицях Мар’їнки", - сказано у повідомленні.

На Донецькому напрямку під вогнем бойовиків з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі опинились опорні пункти Збройних сил в Авдіївській промзоні. А біля Невельського незаконні збройні формування били з підствольного гранатомету.

Загалом з опівночі бойовики 9 разів обстріляли позиції сил АТО. "Переважна більшість вогневих провокацій були не тривалі і не становили прямої загрози життю наших військових", - повідомили у штабі АТО.

Українська правда