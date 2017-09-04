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Шевченко: На збірну України чекає дуже важка гра в Ісландії

Понеділок, 4 вересня 2017, 20:56

У матчі відбіркового етапу до ЧС-2018 з Ісландією збірна України буде грати лише на перемогу.

Про це на прес-конфереції в Рейк'явику заявив головний тренер збірної України Андрій Шевченко, повідомляє кореспондент УП.

"На нас чекає дуже важка гра в Ісландії. Ми розуміємо, наскільки вона важлива, і може наблизити нас до мети. Ми з Ісландією будемо грати на перемогу", - заявив Шевченко.

Також наставник українців розповів про слабкі та сильні сторони збірної Ісландії.

"Ми робимо акцент на виконанні стандартів, які ісландці добре використовують. Будемо пробувати не давати їм можливості заробити ці штрафні та кутові. Ми їх обіграли 17 років тому, Сергій Ребров тоді забив з пенальті. Ісландці зробили великий стрибок вгору через свій план розвитку футболу. У них вже зараз є гравці, яких купують за 45 млн фунтів", - сказав він.

Відзначив Шевченко і шалену підтримку фанатів з Ісландії.

"У збірної Ісландії чудові уболівальники і вони створюють шалену атмосферу на матчах своєї команди. Я можна сказати в захваті, від того як вони організовуються на стадіонах для підтримки своєї національної команди. І завтра ще раз "вживу" за цим буду спостерігати", - зауважив він.

Наостанок Андрій Шевченко сказав, що проблем зі здоров'ям Дениса Гармаша немає і він готується до матчу.

Як відомо, матч відбору до ЧС-2018 Ісландія - Україна пройде у вівторок, 5 вересня. Початок о 21:45 за київським часом.

Теми: футбол
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