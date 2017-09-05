Гройсман розповів пріоритети бюджету на наступний рік

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що уряд завершує роботу над проектом закону про держбюджет на 2018 рік, і він буде внесений на розгляд Верховної Ради 15 вересня.

Він зазначив, що пріоритетами бюджету є децентралізація, підтримка реального сектора економіки, медицина, оборона, будівництво доріг.

15 вересня внесемо у Раду #бюджет з пріоритетами: децентралізація, підтримка реального сектору економіки, медицина, оборона, дороги, тощо. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 4 сентября 2017 г.

Так, за його словами, на охорону здоров'я додатково Кабмін має намір виділити 10 млрд грн, 5% від ВВП піде на фінансування української оборони. Крім того, збережеться фінансова децентралізація, передбачається підтримка реального сектора економіки з точки зору програм підтримки української промисловості, фермерства.

"У нас будуть чіткі пріоритети, тобто їх стане на три більше, ніж в минулому році", - сказав він.

Укрінформ