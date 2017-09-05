Трамп і Меркель обговорили санкції проти Північної Кореї

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови 4 вересня обговорили останнє ядерне випробування Північної Кореї.

Про це йдеться в заяві прес-служби німецького уряду.

"Канцлер Німеччини і президент США висловили думку, що міжнародне співтовариство буде продовжувати чинити тиск на режим Північної Кореї і що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй незабаром повинна буде прийняти більш суворі санкції", - наголошується в повідомленні.

Меркель зазначила, що Німеччина буде виступати за посилення Євросоюзом санкцій проти КНДР.

Також Меркель висловила Трампу співчуття у зв'язку з наслідками урагану "Харві".

Як повідомлялося, 3 вересня Японія та Південна Корея підтвердили, що причиною землетрусу на Корейському півострові став ядерний вибух, найпотужніший за всю історію ядерних випробувань у КНДР.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби.