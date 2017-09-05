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Доба в АТО: Бойовики били 36 разів, втрат серед військових ЗСУ немає

Вівторок, 5 вересня 2017, 06:41

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Загалом, за минулу добу зафіксовано 36 обстрілів наших позицій з боку російсько-окупаційних угруповань. З них 18 характеризуються як не прицільні. Втрат серед українських військових немає", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в кінці минулої доби терористи посилили обстріли, в основному вони застосовували стрілецьку зброю і гранатомети.

Основна напруга зберігалася на Донецькому напрямку. Тут зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів бойовики 4 рази відкривали вогонь в районі Зайцевого, двічі - біля Пісків. З гранатометів злочинці били в Авдіївській промзоні, біля Кам'янки і шахти Бутівка.

На Приморському напрямку після 18.00 терористи продовжили вогневі провокації в околицях Водяного. Також під гранатометним вогнем опинилися позиції ЗСУ на підступах до Лебединського, Широкиного і Мар'їнки. По опорних пунктах сил АТО біля Талаківки сепаратисти тричі били з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь з різних видів зброї в районі Кримського, Станиці Луганської і Малинового.

Теми: АТОДонбас
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