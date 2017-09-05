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МЗС Латвії: Захід не справляється з хакерськими атаками і дезінформацією РФ

Вівторок, 5 вересня 2017, 09:41

Захід не може впоратися з російськими хакерськими атаками та фейковими новинами.

Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич, повідомляє The Guardian під час візиту до Лондона.

Ринкевич відзначив, є все більше доказів того, що Росія автоматизувала кампанію з дезінформації у соціальних медіа.

Про це свідчать, зокрема, дані доповіді Центру стратегічних комунікацій НАТО, згідно з якими абсолютна більшість російськомовних твітів про НАТО у Латвії надіслані "ботами". Зокрема, кількість повідомлень від "ботів" у п’ять разів перевищує кількість повідомлень від реальних інтернет-користувачів.

Ринкевич назвав таку тактику "дуже систематичною" та вважає її новим способом поширення пропаганди серед молоді.

Глава латвійського МЗС закликав Конгрес США розслідувати втручання Росії у вибори президента, відзначивши, що це важливо для всіх союзників Сполучених Штатів.  

"Якщо у вас є хакерські атаки, фейкові новини з визначеною метою, реагувати дуже важко. Ми можемо дізнатися, що трапилося, але це дуже важко довести", - сказав Ринкевич. 

"Європейська правда"

Теми: РосіяЛатвіяЗМІ
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