МЗС Латвії: Захід не справляється з хакерськими атаками і дезінформацією РФ

Захід не може впоратися з російськими хакерськими атаками та фейковими новинами.

Про це заявив глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич, повідомляє The Guardian під час візиту до Лондона.

Ринкевич відзначив, є все більше доказів того, що Росія автоматизувала кампанію з дезінформації у соціальних медіа.

Про це свідчать, зокрема, дані доповіді Центру стратегічних комунікацій НАТО, згідно з якими абсолютна більшість російськомовних твітів про НАТО у Латвії надіслані "ботами". Зокрема, кількість повідомлень від "ботів" у п’ять разів перевищує кількість повідомлень від реальних інтернет-користувачів.

Ринкевич назвав таку тактику "дуже систематичною" та вважає її новим способом поширення пропаганди серед молоді.

Глава латвійського МЗС закликав Конгрес США розслідувати втручання Росії у вибори президента, відзначивши, що це важливо для всіх союзників Сполучених Штатів.

"Якщо у вас є хакерські атаки, фейкові новини з визначеною метою, реагувати дуже важко. Ми можемо дізнатися, що трапилося, але це дуже важко довести", - сказав Ринкевич.

"Європейська правда"