У Києві затримали 5 поліцейських, які били і грабували людей на вокзалі

Столична прокуратура затримала 5 поліцейських, які упродовж кількох місяців били та грабували громадян на залізничному вокзалі у Києві.

Про це повідомляє сайт відомства.

Слідство встановило, що вказані правоохоронці під час несення служби на території Київського Центрального залізничного вокзалу під різними приводами доставляли до поліцейського приміщення громадян, які самостійно подорожували або перебували напідпитку.

фото прокуратури

"Після чого, незаконно застосовуючи відносно затриманих спецзасоби (кайданки, сльозогінний газ), а також непомірне фізичне насильство, грабували їх. Зазвичай здобиччю злочинців у погонах ставали гроші, мобільні телефони потерпілих та інші цінні речі", - йдеться в повідомленні.

Фото прокуратури

На даний час встановлено причетність зловмисників до щонайменше10 нападів на громадян, які були скоєні ними з березня по вересень поточного року.

Крім того, задокументовано факти "кришування" вказаними поліцейськими кишенькових злодіїв з подальшим перерозподілом між собою коштів, викрадених у громадян.

Затримання правоохоронців відбулося вночі 5 вересня під час вчинення ними чергового пограбування громадянина.

На даний час усім затриманим оголосили про підозру за ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 186 КК України.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посад.