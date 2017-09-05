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В СБУ жорстко поговорили з помічницею блогера Шарія

Вівторок, 5 вересня 2017, 11:37

Служба безпеки України оголосила застереження помічниці відомого блогера Анатолія Шарія.

Про це "Українській правді" повідомило джерело в СБУ.

За його словами, співробітники служби 4 вересня запросили для надання офіційних пояснень помічницю "проросійського пропагандиста" Шарія.

За даними СБ України, вона за "гонорари" знімає відеосюжети, які блогер використовує на своєму каналі в Youtube для дискредитації України в інтересах російських спецслужб.

"Співробітники СБУ поінформували її щодо недопущення проведення можливої протиправної діяльності на шкоду безпеці України та оголосили офіційне застереження. Після завершення бесіди жінка була вільною", - розповіли у спецслужбі.

На ці події відреагував сам Шарій. На своєму youtube-каналі він заявив, що його помічницю не просто добровільно запросили на бесіду, а силоміць посадили в машину и привезли до СБУ.

Він пообіцяв вивезти свою помічницю і свідків, які бачили її затримання, до ЄС і влаштувати там для них прес-конференцію, аби вони розповіли про "незаконні" дії бійців СБУ. Шарій сказав, що також має відповідний відеозапис.

"Я можу вам пообіцяти, що це буде гучно, гостро та боляче", - зазначив він.

Блогер наголосив, що в його відео немає нічого протизаконного.

Шарій запропонував співробітникам СБУ звернутися з претензіями до нього особисто за його контактами в мережі.

"Пропозиція діє до півночі (5 серпня – ред.)", - сказав він.

Анатолій Шарій
Анатолій Шарій

Як повідомлялося, у 2015 році народний депутат, радник міністра МВС Антон Геращенко радив Шарію втекти до Росії, поки його не арештували за організацію фінансування міжнародного тероризму.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСБУ
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