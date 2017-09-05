В СБУ жорстко поговорили з помічницею блогера Шарія
Служба безпеки України оголосила застереження помічниці відомого блогера Анатолія Шарія.
Про це "Українській правді" повідомило джерело в СБУ.
За його словами, співробітники служби 4 вересня запросили для надання офіційних пояснень помічницю "проросійського пропагандиста" Шарія.
За даними СБ України, вона за "гонорари" знімає відеосюжети, які блогер використовує на своєму каналі в Youtube для дискредитації України в інтересах російських спецслужб.
"Співробітники СБУ поінформували її щодо недопущення проведення можливої протиправної діяльності на шкоду безпеці України та оголосили офіційне застереження. Після завершення бесіди жінка була вільною", - розповіли у спецслужбі.
На ці події відреагував сам Шарій. На своєму youtube-каналі він заявив, що його помічницю не просто добровільно запросили на бесіду, а силоміць посадили в машину и привезли до СБУ.
Він пообіцяв вивезти свою помічницю і свідків, які бачили її затримання, до ЄС і влаштувати там для них прес-конференцію, аби вони розповіли про "незаконні" дії бійців СБУ. Шарій сказав, що також має відповідний відеозапис.
"Я можу вам пообіцяти, що це буде гучно, гостро та боляче", - зазначив він.
Блогер наголосив, що в його відео немає нічого протизаконного.
Шарій запропонував співробітникам СБУ звернутися з претензіями до нього особисто за його контактами в мережі.
"Пропозиція діє до півночі (5 серпня – ред.)", - сказав він.
Як повідомлялося, у 2015 році народний депутат, радник міністра МВС Антон Геращенко радив Шарію втекти до Росії, поки його не арештували за організацію фінансування міжнародного тероризму.
Євген Кізілов, УП