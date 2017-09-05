Полторак затвердив мільярд на військові гуртожитки

Міністр оборони України Степан Полторак затвердив план фінансування будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників.

Про це він повідомив у Facebook.

"Декілька хвилин тому затвердив План фінансування будівництва гуртожитків для військовослужбовців-контрактників по різним регіонам України",- написав міністр.

За його словами, 1 мільярд гривень бюджетних коштів передбачено під будівництво 100 гуртожитків для українських військових.

Як повідомлялося, на початку серпня президент Петро Порошенко заявив про збільшення грошового утримання військовослужбовців Збройних сил України певних спеціальностей.

Українська правда