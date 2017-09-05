Європейські спостерігачі тиждень літатимуть над Україною

Група міжнародних спостерігачів, які представляють Швецію, Чехію і Іспанію, протягом тижня здійснять спостережний політ над територією України.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони України.

Згідно з повідомленням, група у складі 15 осіб — 9 від Швеції та по три спостерігачі від Чехії і Іспанії, вже прибули до Борисполя літаком спостереження SAAB 340 (OS100) ВПС Швеції.

"Мета заходу — виконання спостережного польоту над територією України для розвитку відкритості і транспарентності, сприяння спостереженню за виконанням діючих угод у галузі контролю над озброєннями. Матеріали, отримані під час польоту, оброблятимуться в Швеції", - сказано у повідомленні.

Також на сайті Міноборони зазначено, що спостережний політ буде здійснено відповідно до плану верифікаційної діяльності за міжнародними договорами та угодами у галузі контролю над озброєнням та за рішенням Консультативної комісії з відкритого неба щодо розподілу активних квот спостережних польотів на 2017 рік.

Спостережна місія працюватиме в Україні до 8 вересня.

Раніше повідомлялося, що з 4 по 8 вересня в рамках Договору про відкрите небо місії США та України проведуть спостережний політ над Білоруссю та РФ, метою проведення якого є контроль військової діяльності на зазначених територіях.

Українська правда