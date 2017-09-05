В управлінні поліції Запоріжжя проводять обшуки

Правоохоронці проводять у вівторок слідчі дії у приміщеннях Головного управління Нацполіції у Запорізькій області.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на інформацію, отриману у прес-службі поліції регіону.

"Працює Генеральна прокуратура України у рамках провадження, відкритого у 2013 році. Наразі це вся інформація", – розповіла речниці управління Катерина Людвик.

Повідомляється, що обшуки ще тривають, сама Генпрокуратура їх деталі поки що не коментує.

За інформацією "Укрінформу", яку він отримав від начальника ГУ Нацполіції в Запорізькій області Олега Золотоноши, обшуки у будівлі управління проводить Служба безпеки України.

За його словами, це кримінальне провадження не пов'язане з якимись політичними протистояннями: відкрите за виявленими фактами протиправної діяльності на одному з промпідприємств Запорізького регіону.

За непідтвердженими даними запорізьких ЗМІ, силовики проводять також обшуки вдома у одного з помічників очільника Нацполіції Запорізької області.

Як повідомлялося, на початку серпня Служба безпеки України проводила обшуки у Запорізькій міській раді. Тоді, за даними силовиків, в будівлі виявили несертифіковані системи аудіо- та відеоспостереження.