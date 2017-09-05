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Бойовики змусили сили АТО відкрити вогонь у відповідь – штаб

Вівторок, 5 вересня 2017, 14:51

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених внаслідок бойових дій серед військовослужбовців немає.

Про це розповів на брифінгу у вівторок речник  Міністерства оборони з питань АТО  полковник  Олександр Мотузяник.

На маріупольському напрямку як і раніше, найбільш неспокійна обстановка склалася на півдні, на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. Традиційно окупанти активізуються в темну пору доби.

"Також ще бойовики здійснили два обстріли в Мар’їнці. В обох випадках українські війська вели вогонь у відповідь", - зазначив Мотузяник.

На луганському напрямку противник порушував режим тиші ввечері, після 21 години. Два ворожих обстріли із застосуванням легкого озброєння сталися в Станично-Луганському районі, ще один мінометний – у с. Кримське.

На донецькому напрямку бойові дії 4 вересня велися по всьому фронту, за винятком світлодарської дуги.

Найбільшу кількість обстрілів з боку противника зафіксовано на наших позиціях у Зайцевому, Авдіївці, Невельському. Окупанти застосовували тільки легке озброєння. Найдовший обстріл тривав майже дві години.

Як повідомлялося 4 вересня, на маріупольському напрямку в зоні АТО географія бойових дій дещо розширилась.

Українська правда

Теми: АТО
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