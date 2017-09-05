OCCRP: Азербайджан витратив на хабарі європейцям 2,9 млрд доларів

Правляча еліта Азербайджану з "чорної каси" витратила 2,9 мільярди доларів на підкуп європейських політиків і на закордонні поїздки та лікування.

Про це повідомляє портал "Настоящее время", посилаючись на результати розслідування, яке провів Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

За даними авторів розслідування, представники правлячої еліти Азербайджану організували таємну "чорну касу". Гроші в неї надходили, в тому числі, і з РФ, і витрачалися на хабарі європейським політикам, купівлю дорогих речей, закордонні поїздки та лікування в американських і європейських лікарнях членів уряду і їх сімей.

У публікації повідомляється, що міжнародні журналісти вивчили масив даних з 2012 по 2014 рік і з'ясували, що у Великій Британії на підставних осіб з Азербайджану, були зареєстровані кілька компаній. Організації здавали фіктивну звітність, хоча через їх рахунки проходили мільярди євро. Всі вони обслуговувалися в естонській філії одного з данських банків.

Так, згідно з даними журналістів, у 2012 році Рособоронекспорт, монополіст РФ з продажу зброї за кордоном, перевів близько 29 мільйонів доларів на рахунок однієї з фірм в злочинній схемі.

Як мінімум 1,8 мільйона доларів грошей Рособоронекспорту перерахували на офшорну компанію, що належить Орханові Еюбову, синові першого віце-прем'єра Азербайджану Ягуба Еюбова.

Гроші Рособоронекспорту також переводилися на рахунки іншої офшорної фірми, яка виступала посередником при продажу російського цементу в Азербайджан. Покупцем виступив холдинг, що належить Аріфу Пашаєву, тестю президента Азербайджану Ільхама Алієва. Його дочка Мехрібан Алієва - не тільки дружина президента, але й перший віце-президент республіки.

Як з'ясували журналісти, з "чорної каси" отримав хабар колишній депутат бундестагу і екс-голова моніторингової місії ПАРЄ Едуард Линтер, який очолював місію спостерігачів на виборах в Азербайджані.

За свій "позитивний відгук" про хід голосування він отримав 61 тисячу євро.

Всього ж з 2012 по 2014 рік на його рахунок була перерахована 891 тисяча євро.

"У 2013 році директор ЮНЕСКО, болгарський політик Ірина Бокова проводила фотовиставку "Азербайджан - простір толерантності". Через три дні на рахунок її чоловіка Калина Мітрєва з позначкою "за управлінські послуги" перерахували €20 тисяч. Всього ж Митрєв отримав €425 тисяч за два року ", - пише видання.

У публікації наголошується, що 2 мільйони євро хабара отримав і італійський політик Лука Волонте. Журналісти зазначають, що швидше за все, гроші від Баку він отримав за те, щоб заблокувати прийняття резолюції ПАРЄ про політв'язнів в Азербайджані.

Сам політик заявив журналістам, що "надавав консультаційні послуги впливовому азербайджанському бізнесменові".

"У 2012-2013 роках фіктивна британська компанія оплачувала першому віце-прем'єру Азербайджану Ягубу Еюбову і його синові, послу країни в Раді Європи Еміну Еюбову, лікування в одній з кращих американських лікарень. Здоров'я чиновників обійшлося фіктивним фірмам в $12 тисяч. Рахунки на медичні послуги Еюбова оплачувалися і в європейських лікарнях", - зазначають журналісти.

У публікації також зазначено, що в січні 2013 року прес-секретар президента Азербайджану Азер Гасимов отримав з "чорної каси" 18 тисяч доларів на "освітню поїздку до США".

Українська правда