Поляков перевірився сам і оплатив Ситнику психіатра
Нардеп від "Народного фронту" Максим Поляков оплатив психіатричне обстеження для директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника і пропонує йому "прийняти естафету".
Про це нардеп написав на своїй сторінці в Facebook.
Поляков вважає, що "директор НАБУ повинен бути здоровим "на голову", тому оплатив для нього обстеження у відповідного спеціаліста.
"Вчора пройшов медогляд у лікаря-психіатра Київського міського психоневрологічного диспансеру #3. Передаю естафету Директору НАБУ Артему Ситнику. Надання йому медичних послуг мною сплачено у повному обсязі ( копію квитанції додаю). Тож, у будь-який зручний для нього робочий час вiн зможе відвідати відповідний заклад, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 51", - написав Поляков.
Також він додав, що "Ситник має довести суспільству, що у нього з головою все нормально".
Раніше Поляков похвалився власною довідкою від психіатра. Він заявив, що згідно консультативного висновку психічних розладів виявлено не було.
Як відомо, наприкінці липня Поляков звернувся до Генпрокуратури з вимогою почати кримінальне провадження за фактом перешкоджання його депутатській діяльності співробітниками НАБУ, а також передав туди матеріали про зловживання службовим становищем директором НАБУ Артемом Ситником.
За словами Полякова, у нього є "фантастична, скажена" інформація після якої "будь-який керівник НАБУ повинен, як мінімум, написати заяву і скласти повноваження".
У свою чергу Ситник назвав звинувачення на його адресу від Полякова випадком, гідним уваги психіатра.
Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину, якому суд, на час слідства, обрав йому заставу в 304 тисячі гривень і зобов’язав носити електронний браслет.
Українська правда