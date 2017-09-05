Поляков перевірився сам і оплатив Ситнику психіатра

Нардеп від "Народного фронту" Максим Поляков оплатив психіатричне обстеження для директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника і пропонує йому "прийняти естафету".

Про це нардеп написав на своїй сторінці в Facebook.

Поляков вважає, що "директор НАБУ повинен бути здоровим "на голову", тому оплатив для нього обстеження у відповідного спеціаліста.

"Вчора пройшов медогляд у лікаря-психіатра Київського міського психоневрологічного диспансеру #3. Передаю естафету Директору НАБУ Артему Ситнику. Надання йому медичних послуг мною сплачено у повному обсязі ( копію квитанції додаю). Тож, у будь-який зручний для нього робочий час вiн зможе відвідати відповідний заклад, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 51", - написав Поляков.

Також він додав, що "Ситник має довести суспільству, що у нього з головою все нормально".

Раніше Поляков похвалився власною довідкою від психіатра. Він заявив, що згідно консультативного висновку психічних розладів виявлено не було.

Як відомо, наприкінці липня Поляков звернувся до Генпрокуратури з вимогою почати кримінальне провадження за фактом перешкоджання його депутатській діяльності співробітниками НАБУ, а також передав туди матеріали про зловживання службовим становищем директором НАБУ Артемом Ситником.

За словами Полякова, у нього є "фантастична, скажена" інформація після якої "будь-який керівник НАБУ повинен, як мінімум, написати заяву і скласти повноваження".

У свою чергу Ситник назвав звинувачення на його адресу від Полякова випадком, гідним уваги психіатра.

Поляков є фігурантом справи щодо незаконного видобутку бурштину, якому суд, на час слідства, обрав йому заставу в 304 тисячі гривень і зобов’язав носити електронний браслет.

Українська правда