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Cуркіс домовляється, щоб таки зіграти скандальний матч з "Маріуполем"

Вівторок, 5 вересня 2017, 17:52

Ігор та Григорій Суркіси ведуть переговори щодо проведення матчу ФК "Маріуполь" - "Динамо".

Про це повідомляє джерело "Української правди" в Прем`єр-лізі.

Напередодні київське "Динамо" відмовилося їхати на матч 7 туру Прем`єр-ліги, що мав відбутися 27 серпня, мотивуючи це рішення тим, що команді не надали письмових гарантій безпеки від силових структур на поєдинку в Маріуполі.

Нині навіть називається можлива дата проведення гри - 20 вересня цього року. Брати Суркіси вже мали зустріч з президентом Прем`єр-ліги Володимиром Генінсоном. На цій зустрічі Генінсону запропонували внести клопотання від УПЛ на комітет Федерації футболу України, щоб матч "Маріуполь" - "Динамо" був проведений саме 20 вересня і клубу не зараховували технічну поразку.

Також стало відомо, що у ФФУ готові піти на поступки Динамо і перенести гру, але лише в тому випадку, якщо київський клуб домовитися з іншими команди УПЛ та самим ФК Маріуполь щодо проведення цієї гри.

Як відомо, "Динамо" загрожує технічна поразка за неприбуття на матч в Маріуполь.

Рішення щодо цього питання буде прийнято регламентним комітетом ФФУ 7 вересня.

Якщо "Динамо" присудять технічну поразку, то в клубу залишається ще шанс подати апеляцію до Апеляційного комітету ФФУ, а потім як останньої інстанції – Спортивний арбітражний суд в Лозанні.

Українська правда

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Теми: футбол
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