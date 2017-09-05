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День АТО: Бойовики 11 разів обстріляли українських військових

Вівторок, 5 вересня 2017, 18:50

У вівторок проросійські бойовики продовжили поодинокі обстріли українських позицій здебільшого із стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів. 

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"З опівночі найбільш неспокійно було на Приморському напрямку. Тут бойовики двічі зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів били по опорних пунктах української армії на підступах до Талаківки і Водяного. Крім того, гранатомети противника працювали на околицях Мар’їнки", - сказано у повідомленні. 

Водночас на Донецькому напрямку незаконні збройні формування двічі відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях ЗСУ біля Зайцевого і один раз по Авдіївській промзоні. 

"На Луганському – працював ворожий гранатомет поблизу Кримського. 
Загалом, з опівночі незаконні збройні формування 11 разів відкривали вогонь по позиціях української армії", - зазначили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
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