Перший заступник голови МВФ буде у Києві 12-14 вересня

Перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон перебуватиме в Києві з офіційним візитом 12-14 вересня.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Фонду.

Окрім цього, в прес-службі підтвердили прибуття в Україну у вересні місії МВФ у рамках четвертого перегляду програми EFF, при цьому зазначивши, що період роботи місії в Києві ще не затверджено.

Відкрита МВФ в березні 2015 року чотирирічна програма EFF загальним обсягом SDR12,348 млрд (близько $16,75 млрд за поточним курсом) із першим траншем в $5 млрд спочатку передбачала щоквартальний перегляд програми, виділення в 2015 році ще трьох траншів по SDR1,18 млрд (близько $1,6 млрд) і зменшення квартальних траншів у 2016-2018 рр. до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Україна змогла отримати з невеликою затримкою другий транш за цією програмою на $1,7 млрд на початку серпня 2015 року, після чого виникла тривала пауза в зв'язку з невиконанням умов, політичною кризою і зміною уряду.

Після приходу нового Кабміну на чолі з Володимиром Гройсманом у квітні 2016 року переговори щодо продовження фінансування було відновлено, проте МВФ вирішив виділити третій транш у розмірі $1 млрд лише в середині вересня, четвертий - 3 квітня 2017 року.

Згідно з новим графіком подальших переглядів економічної програми України, затвердженим радою директорів разом із четвертим траншем, до кінця 2017 року заплановано три перегляди: четвертий - у середині травня, п'ятий - у середині серпня, шостий - у середині листопада.

У разі успішного виконання владою встановлених програмою вимог Україна за підсумками четвертого перегляду може залучити $1,907 млрд, за підсумками п'ятого - $1,28 млрд, за підсумками шостого - $1,28 млрд. Всього близько $4,46 млрд.

У 2018 році плануються інші чотири перегляди, за підсумками яких Україна може залучити близько $955 млн. Загалом - близько $3,82 млрд.

Водночас НБУ за підсумками засідання монетарного комітету 6 липня заявив, що поточного року очікується отримання двох траншів від МВФ за програмою EFF замість раніше запланованих трьох.

Відповідно, центробанк понизив прогноз надходжень від Фонду в 2017 році до $3 млрд. Водночас, як зазначено в інфляційному звіті за липень, НБУ підвищив суму очікуваних надходжень від МВФ у 2018 році до $4,5 млрд.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк 5 липня заявив, що очікує восени рішення МВФ щодо надання країні чергового кредитного транша в рамках програми EFF.

За даними Фонду, ключовими вимогами завершення четвертого перегляду програми є пенсійна реформа, приватизація та боротьба з корупцією.