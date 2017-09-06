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Путін: Трамп не моя наречена, а я не його жених

Середа, 6 вересня 2017, 01:17

Президент Росії Володимир Путін вважає, що рішення закрити російські дипломатичні установи в США було необдуманим.

Про це він заявив виступаючи на прес-конференції під час саміту в Китаї, пише AP.

Путін відкинув як "наївне" запитання про те, чи був він розчарований у Трампі.

Як передали російські інформаційні агентства Путін сказав, що Трамп "не моя наречена, а я не його наречений".

На питання про те, як Росія сприйняла б, якби Трамп зазнав імпічменту, Путін сказав, що було б "абсолютно неправильно" для Росії обговорювати внутрішню політику США.

Російські офіційні особи вітали Трампа, коли він був обраний в минулому році, і Путін хвалив його як людину, яка хотіла поліпшити відносини з Росією. Однак подальші санкції США щодо Росії і рішення США закрити російські дипломатичні установи залишають відносини країн напруженими.

Путін сказав, що США мають право закривати консульства, але "це було зроблено хамським способом".

"Важко вести діалог з людьми, які плутають Австрію з Австралією", - продовжив він, явно посилаючись на помилку Джорджа Буша десятирічної давності, який під час візиту в Сідней 2007 року говрив про австрійські війська, коли мав на увазі австралійські війська.

"Американська нація, Америка - справді велика країна і великий народ, якщо вони можуть терпіти таку велику кількість людей з таким низьким рівнем політичної культури", - сказав Путін.

За його словами, Росія залишає за собою право відповісти на дії влади США скороченням персоналу американської дипмісії в Росії ще на 155 осіб для досягнення повного паритету - але найближчим часом не прийме такого рішення.

Теми: ПутінТрампСШАРосія
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