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ФБР намагалося домовитися з Дуровим про доступ до Telegram

Середа, 6 вересня 2017, 01:49

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров розповів подробиці тиску на нього і його підлеглих з боку співробітників ФБР.

Про це йдеться в статті Яші Левіна опублікованій 5 вересня виданням The Baffler, передає Meduza.

Як випливає з публікації, співробітники ФБР з 2014 року регулярно опитували його в аеропортах при перетині кордону США; спочатку питання стосувалися сайту "ВКонтакте" і його взаємин з урядом РФ, а потім і Telegram.

В ході цих бесід Дуров, за власними словами, повідомляв тільки те, про що вже писали ЗМІ.

У травні 2016 року, коли Дуров з деякими розробниками Telegram приїхав в Сан-Франциско на конференцію Google I/O, два агента ФБР вранці прийшли в його житло, зняте на сервісі Airbnb.

"Як вони дізналися адресу? Може, відстежили мою сім-карту? Їхали за мною з аеропорту? Дізналися з Uber? Не знаю", - цитує Левін Дурова.

Агенти заявили, що хочуть створити неофіційний "чорний хід" до Telegram, щоб отримувати інформацію про користувачів у разі терактів; вони заявили, що поважають погляди Дурова на конфіденційність, проте охороняти суспільство від терористичної загрози - їх обов'язок.

Вони також надали йому судовий ордер, який він пообіцяв дати на вивчення юристам.

Дуров зазначив, що агенти ФБР здалися йому більш кваліфікованими і підготовленими, ніж співробітники Федеральної служби безпеки РФ, з якими йому доводилося спілкуватися.

Під час того ж візиту агенти зустрілися з одним з розробників Telegram і запропонували йому в якості "консультанта ФБР" за гроші передавати їм інформацію про улаштування месенджера; за словами Дурова, йшлося про десятки тисяч доларів. Коли він відмовився, вони зустрілися з ним ще раз і попередили, щоб він не розповідав Дурову про їхню розмову.

Дуров заявив, що спершу не хотів оприлюднювати цю історію, щоб не виглядати "претензійним і мелодраматичним", проте все-таки вирішив розповісти її, щоб показати, наскільки наполегливими є американські спецслужби.

Павло Дуров - засновник соцмережі "ВКонтакте" і месенджера Telegram. Він виїхав з Росії в 2014 році.

Дуров стверджує, що ніколи не йшов на співпрацю з владою будь-якої країни, і не передавав ніяких даних про користувачів месенджера і їх листування.

Теми: інтернеттехнологіїСША
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