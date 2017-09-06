Франція вважає неможливими переговори про вступ Туреччини в ЄС
Нинішня політична обстановка в Туреччині унеможливлює продовження переговорів про вступ країни до Євросоюзу.
Про це заявив офіційний представник уряду Франції Крістоф Кастанер, передає rfi.
"Потрібно продовжувати діалог, але переговори (про вступ Туреччини в ЄС) припинені, їх на сьогоднішній день просто немає", - заявив Кастанер в ефірі радіостанції France Inter.
Два дні тому канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що виступає за припинення переговорів з Анкарою про вступ до Євросоюзу.
"Очевидно, що Туреччина не повинна стати членом Євросоюзу", - сказала канцлер в ході телевізійних дебатів зі своїм опонентом, соціал-демократом Мартіном Шульцем.
Шульц в свою чергу заявив, що покладе край переговорам про вступ Туреччини до Євросоюзу в разі перемоги на виборах.
Влада Туреччини звинуватила Ангелу Меркель у "популізмі" і "підриві основоположних цінностей Європейського союзу".
В ході виборчої кампанії президент Франції Емманюель Макрон попередив, що "не буде зрушень" в переговорах з Туреччиною. Макрон засудив тоді авторитарний поворот в Туреччині і заявив про бажання підтримати турецькі демократичні сили.
Переговори про вступ Туреччини в ЄС розпочалися в 2005 році. Через політичну обстановку в країні після невдалої спроби військового перевороту ці переговори зараз припинені.