Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гейлі: Санкції навряд чи змінять поведінку КНДР

Середа, 6 вересня 2017, 04:48

Подальші санкцій проти Північної Кореї навряд чи змінять поведінку країни, але призведуть до скорочення фінансування програм балістичних ракет та ядерної зброї.

Про це зявила посол США в ООН Ніккі Гейлі, повідомляє Reuters.

"Чи вважаємо ми, що нові санкції подіють на Північну Корею? Не обов'язково", - сказала Гейлі в Американському інституті підприємництва.

"Але що це дає? Це скорочує доходи, які дозволяють їм будувати балістичні ракети", - пояснила вона.

Раніше Гейлі закликала Раду Безпеки ООН 11 вересня проголосувти за "максимально можливі" санкцій проти Північної Кореї через недавнє найбільше ядерне випробування.

Як повідомлялось, постійний представник КНДР при ООН Хан Те Сон підтвердив, що Північна Корея успішно провела шосте та найбільше випробування ядерної бомби в неділю. При цьому він пригрозив, що КНДР готова відправити "більше подарунків" в Сполучені Штати.

У той же час посол РФ в ООН Василь Небензя заявив у вівторок, що пропозиція США провести 11 вересня засідання Ради Безпеки щодо нових санкцій "трохи передчасна".

Президент Росії Володимир Путін раніше у вівторок заявив, що нові санкції були "марними і неефективними".

Росія є постійним членом Ради Безпеки і має право вето.

Теми: Північна КореясанкціїСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Північна Корея
США заявили про готовність говорити з Північною Кореєю про її ядерну програму
КНДР випустила дві ракети малої дальності
РФ відновила експорт нафти до Північної Кореї після дворічної перерви – ООН
Останні новини
19:25
Зеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
Усі новини...
Реклама: