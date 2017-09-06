Гейлі: Санкції навряд чи змінять поведінку КНДР

Подальші санкцій проти Північної Кореї навряд чи змінять поведінку країни, але призведуть до скорочення фінансування програм балістичних ракет та ядерної зброї.

Про це зявила посол США в ООН Ніккі Гейлі, повідомляє Reuters.

"Чи вважаємо ми, що нові санкції подіють на Північну Корею? Не обов'язково", - сказала Гейлі в Американському інституті підприємництва.

"Але що це дає? Це скорочує доходи, які дозволяють їм будувати балістичні ракети", - пояснила вона.

Раніше Гейлі закликала Раду Безпеки ООН 11 вересня проголосувти за "максимально можливі" санкцій проти Північної Кореї через недавнє найбільше ядерне випробування.

Як повідомлялось, постійний представник КНДР при ООН Хан Те Сон підтвердив, що Північна Корея успішно провела шосте та найбільше випробування ядерної бомби в неділю. При цьому він пригрозив, що КНДР готова відправити "більше подарунків" в Сполучені Штати.

У той же час посол РФ в ООН Василь Небензя заявив у вівторок, що пропозиція США провести 11 вересня засідання Ради Безпеки щодо нових санкцій "трохи передчасна".

Президент Росії Володимир Путін раніше у вівторок заявив, що нові санкції були "марними і неефективними".

Росія є постійним членом Ради Безпеки і має право вето.