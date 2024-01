Експерт пояснила чому на фото росЗМІ Путін одного зросту з Сі Цзіньпіном

Опубліковане кремлівськими ЗМІ фото, де Путін здається вищим ніж є насправді, свідчить про бажання Москви стояти на одному рівні із провідними світовими державами.

Про це пише Голос Америки.

Старший дослідник американської приватної розвідувальної компанії RAND Селі Ліллі (Sale Lilly) побачила свідчення амбіцій Росії у фото, опублікованому державними ЗМІ Росії під час рукостискання лідерів Росії та Китаю.

"Фото, зроблене російськими державними ЗМІ, підкреслює бажання Москви стояти на одному рівні із провідними світовими державами", - прокоментувала з даного приводу Селі Ліллі.

This Russian state media photo underscores Moscow's desire to stand equal with other major powers. (Putin is 5'7. Xi is 5'11.) #BRICS2017 pic.twitter.com/FqGQTTc20L