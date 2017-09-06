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Експерт пояснила чому на фото росЗМІ Путін одного зросту з Сі Цзіньпіном

Середа, 6 вересня 2017, 06:00

Опубліковане кремлівськими ЗМІ фото, де Путін здається вищим ніж є насправді, свідчить про  бажання Москви стояти на одному рівні із провідними світовими державами.

Про це пише Голос Америки.

Старший дослідник американської приватної розвідувальної компанії RAND Селі Ліллі (Sale Lilly) побачила свідчення амбіцій Росії у фото, опублікованому державними ЗМІ Росії під час рукостискання лідерів Росії та Китаю.

"Фото, зроблене російськими державними ЗМІ, підкреслює бажання Москви стояти на одному рівні із провідними світовими державами", - прокоментувала з даного приводу Селі Ліллі.

На фото Володимир Путін тисне руку Сі Цзіньпіну. При цьому Путін, зріст якого складає 173 сантиметри, видається одного зросту із лідером Китаю, зріст якого складає 180 см.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінРосія
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