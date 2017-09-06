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У Криму встановили пам'ятник Леніну, після чого віддали дітей в піонери

Середа, 6 вересня 2017, 10:53

У селищі Сімеїз окупованого Росією Криму 5 вересня відкрили пам'ятник Володимиру Леніну, а біля нього прийняли в піонери групу школярів.

Про це повідомляють "Крим.Реаліі" з посиланням на кримського журналіста Сергія Сардика.

За його інформацією, до 1993 року тут стояв пам'ятник, але потім від нього залишився лише постамент.

"У сквері нижче алеї біля вілл "Ксенія" та "Мрія" з ініціативи КПРФ за програмою відновлення радянських пам'ятників встановили гранітний бюст Володимиру Леніну", - розповів Сардико.

Він повідомив, що захід пройшов в "урочистій обстановці": був запрошений оркестр, звучали радянські пісні.

"Школярів в піонери прийняли, дуже зворушливо діти відповідали на заклик:"- До боротьби за Батьківщину, справедливість і чесність будьте готові! - Завжди готові!" - зазначив журналіст.

 
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фото krymr.com

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Теми: ЛенінКрим
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