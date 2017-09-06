В урядовому кварталі одразу два мітинги

Навпроти будівлі Кабінету міністрів мітинг працівників "Укрнафти", а біля Верховної Ради – акція власників авто на єврономерах.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

У Києві вулиця Грушевського та бічні до неї вулички перекриті автомобілями з єврономерами. Колони автомобілів тягнуться з метро "Арсенальна" практично до готелю "Дніпро".

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Біля самої Верховної Ради мітингу немає через дощ, а водії авто ховаються у Маріїнському парку.

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Тим часом під Кабміном зібралося кількасот людей в касках та куртками з нашивками "Укрнафта".

Як повідомив УП учасник акції, котрий назвався Валентином, вони протестують проти закриття нафтових свердловин.

Варто зазначити, що далеко не всі учасники цієї акції знайомі з вимогами.

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"Кожен тут за своє", – сказала одна з учасниць, яка відмовилася представлятися.

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Звертаємо увагу❗️ У Києві перекритий рух на вулиці Михайла Грушевського, а також частково ускладнений рух центральними вулицями 🚗🛑#поліція pic.twitter.com/btMIdVhzrB — МВС України (@MVS_UA) September 6, 2017

Роман Кравець, УП