Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В урядовому кварталі одразу два мітинги

Середа, 6 вересня 2017, 11:49

Навпроти будівлі Кабінету міністрів мітинг працівників "Укрнафти", а біля Верховної Ради – акція власників авто на єврономерах.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди".

У Києві вулиця Грушевського та бічні до неї вулички перекриті автомобілями з єврономерами. Колони автомобілів тягнуться з метро "Арсенальна" практично до готелю "Дніпро".

 
уп

Біля самої Верховної Ради мітингу немає через дощ, а водії авто ховаються у Маріїнському парку.

 
уп
 
уп
 
уп

Тим часом під Кабміном зібралося кількасот людей в касках та куртками з нашивками "Укрнафта".

Як повідомив УП учасник акції, котрий назвався Валентином, вони протестують проти закриття нафтових свердловин.

Варто зазначити, що далеко не всі учасники цієї акції знайомі з вимогами.

 
уп

"Кожен тут за своє", – сказала одна з учасниць, яка відмовилася представлятися.

 
Yan Dobronosov
 
Yan Dobronosov

Читайте також: "Карати по-новому: ДФС хоче посилити штрафи за авто на "бляхах"

Роман Кравець, УП

Теми: акціїКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
акції
У Франції третю ніч тривали заворушення після того, як поліція застрелила підлітка
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
На антиурядовий мітинг у Варшаві зібрались до 500 тисяч людей
Останні новини
19:25
Зеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
Усі новини...
Реклама: