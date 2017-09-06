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Українські військові отримають нову зимову форму

Середа, 6 вересня 2017, 12:16

До кінця вересня українські військові, які виконують бойові завдання в зоні АТО, будуть забезпечені новою зимовою формою.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного управління речового забезпечення тилу ЗСУ Дмитро Кузнецов, повідомляє "Радіо Свобода".

Відзначається, що форма відповідає вимогам стандарту НАТО 2333. 

 
Фото radiosvoboda.org

Зимовий комплект нового обмундирування складається з 15 найменувань. У нього додали флісові рукавички з замшевими надолонниками і шарф-трубу. 

 
Фото radiosvoboda.org

Багато змін були внесені в комплект на вимогу військових із зони АТО.

Одяг тестували на термоманекенах і після цього безпосередньо в зоні бойових дій. Також до тестування долучалися волонтери.

 
фото radiosvoboda.org

Вартість одного зимового комплекту форми становить близько 8 тисяч гривень. 

 
фото radiosvoboda.org

Загалом пошили понад 100 тисяч комплектів. В першу чергу їх відправлять військовим на Донбас.

Дві третини української армії вже до кінця цього року повинні планово, у міру закінчення періоду експлуатації старої форми, перейти на нову зимову форму.

Теми: АТОармія
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