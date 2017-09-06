Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОРДО на 15 років "засудили" жителя Дніпропетровщини

Середа, 6 вересня 2017, 13:48

Бойовики "ДНР" винесли "вирок" на 15 років позбавлення волі для жителя Дніпропетровської області, якому "інкримінували" підготовку до терористичної діяльності.

Про це йдеться на сайті так званої "генеральної прокуратури ДНР".

На сепаратистському порталі зазначається, що житель Дніпропетровської області "громадянин В. визнаний винним в скоєнні злочину, передбаченого ст. 232 КК ДНР (проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності)".

Вказується, що його засудили як члена батальйону "Донбас" завданнями якого були "каральні операції щодо мирного населення Донецької Народної Республіки".

18 серпня так званий "військовий трибунал ДНР" засудив чоловіка до позбавлення волі на 15 років.

Де саме він відбуває "покарання" невідомо.

Раніше повідомлялося, що бойовики "ДНР"  затримали "організатора замаху" на їхнього ватажка Олександра Захарченка і "засудили" його до 14 років позбавлення волі.

Українська правда

Теми: Донбасвійнасепаратизм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
19:25
Зеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
Усі новини...
Реклама: