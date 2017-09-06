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В Україні створять реєстр засуджених і заарештованих

Середа, 6 вересня 2017, 13:56

Кабінет міністрів підтримав створення Єдиного реєстру засуджених і осіб, взятих під варту.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні уряду 6 вересня, повідомляють "Українські новини".

Держателем реєстру визначили Міністерство юстиції.

Йому доручили забезпечити розробку і супровід програмного забезпечення реєстру, затвердити порядок формування та ведення реєстру, а також забезпечити внесення в нього актуальних і архівних даних з 2010 року.

Як повідомляє ZN.UA, передбачається, що вартість створення реєстру складе 20 мільйонів гривень.

З них 7 мільйонів гривень витратять на серверне та мережеве обладнання, 12,5 мільйона гривень – на програмне забезпечення "Єдиний реєстр засуджених і осіб, узятих під варту" і 500 тисяч гривень – на комплексну систему захисту інформації.

Планується, що витрати на створення реєстру повинні фінансуватись за рахунок ДП "Національні інформаційні системи".

Теми: Кабінет міністрів
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