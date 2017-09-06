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Прокурор звинуватив адвоката Януковича у затягуванні часу

Середа, 6 вересня 2017, 14:32

Прокурор Руслан Кравченко вважає, що новий державний адвокат Віктора Януковича - Максим Герасько зволікає з ознайомленням із матеріалами кримінальної справи про держзраду екс-президента.

Про це він заявив у коментарі журналістам після засідання Оболонського райсуду столиці в середу, повідомляє "Укрінформ".

"Захисник не використав жодного дня, щоб навіть прийти і отримати копії (матеріалів кримінальної справи - ред.) від сторони обвинувачення", - зазначив прокурор.

На його думку, це робиться для того, щоб "затягнути час розгляду судових засідань і час судового розгляду даної справи".

Як повідомлялося, у середу, 6 вересня, Оболонський районний суд Києва переніс розгляд справи колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, на 21 вересня.

Таким чином суд надав захиснику Януковича Максиму Герасько додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи.

Проте сам Герасько поскаржився, що суд дав йому недостатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи.

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсуд
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