16 військових чиновників покарали за неякісні харчі для армії

Міністерство оборони притягнуло до дисциплінарної відповідальності 16 військових чиновників за постачання у військові частини неякісних харчових продуктів.

Про це повідомляє сайт відомства.

"За неналежне виконання службових обов’язків… до дисциплінарної відповідальності було притягнуто 16 винних посадових осіб – від командира підрозділу до начальників управлінь і служб", - йдеться в повідомленні.

На винних посадовців наклали дисциплінарні стягнення від "попередження про неповну службову відповідність" до розглядання на засіданні атестаційної комісії щодо подальшого проходження військової служби.

Відзначається, що службове розслідування Військової служби правопорядку у ЗСУ встановило, що м’ясні консерви виробників ТОВ "Адамант 2000" та "Візит" не відповідають вимогам ДСТУ.

Також було встановлено факти неналежної організації і проведення лабораторних досліджень харчових продуктів посадовцями Центру безпечності харчових продуктів та ветеринарії та неналежний контроль чиновниками ЗСУ за якістю та безпекою харчів.

Як відомо, раніше Центр розвитку та супроводження матеріального забезпечення протягом тижня провів 5 перевірок військових частин ЗСУ.

В одній із військових частин 28 ОМБр ЗСУ виявили запаси неякісних, зіпсованих продуктів.

Як зазначили у МОУ, перевірки триватимуть, "поки постачальники не будуть виконувати правила поставок та умови зберігання продуктів харчування".

У серпні міністр оборони Степан Полторак запевнив, що з неякісною тушонкою розібрались.