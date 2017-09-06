Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У будівлі, яку орендує "1+1 медіа", було вже кілька перевірок

Середа, 6 вересня 2017, 16:47

У київській будівлі, яку орендує "1+1 медіа", цього року було вже кілька перевірок у банківській справі, холдинг не виключає, що на нього спробують тиснути.

Про це йдеться у коментарі, отриманому "Українською правдою" з компанії.

"1+1 медіа" зазначає, що орендує приміщення за адресою вулиця Кирилівська, 23, у "Поділ-Нерухомість".

"Справді, минулого тижня орендодавець поінформував нас про ситуацію з НБУ. Відразу після цього ми як орендар, який авансував орендну плату до кінця березня 2018 року, направили листа до НБУ з проханням роз’яснити ситуацію та перспективи її розвитку. Відповідь досі не отримали", – сказано в коментарі.

Щодо справи, яку веде Генпрокуратура, то, за інформацією від ТОВ "Поділ-Нерухомість", "компанія не чинила жодного супротиву та сприяла допущенню посадових осіб до всіх приміщень, в цьому році таких перевірок вже було кілька, про що складені відповідні акти".

"Поділ-Нерухомість" направляє лист до слідчих органів з проханням роз’яснити ситуацію.

Але перебіг подій навколо приміщення та "дивні дії слідчих органів" дають "1+1 медіа" підстави вважати, що "готується чергова спроба тиску на медіа групу". 

Раніше стало відомо, що 28 серпня Печерський райсуд Києва дозволив слідчому Генеральної прокуратури здійснити огляд будівлі, де розташовано холдинг "1+1 Media", у справі про розкрадання коштів у "Приватбанку".

За даними слідства, будівля на Кирилівській, 23, стала предметом іпотеки у травні 2014 року для забезпечення компанією "Поділ Нерухомість" вимог Нацбанку за договором рефінансування від 3 березня 2009 року.

Слідство призначило комплексно-комісійну оціночно-будівельну, оціночно-земельну й товарознавчу експертизи зазначеної будівлі у справі про зловживання службовим становищем і заволодіння посадовими особами "Приватбанку" чужим майном.

ГПУ розслідує справу про незаконну видачу кредитів у грудні 2016 року. Зокрема, слідство сконцентрувалося на видачі кредитів на кілька десятків мільярдів гривень двом структурам, пов'язаним із бенефіціарами "Приватбанку".

Голова правління "Приватбанку" Олександр Шлапак стверджував, що екс-керівництво банку за Ігоря Коломойського видало понад 190 мільярдів гривень або 97% кредитного портфеля пов'язаним особам.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІПриватГенпрокуратураКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
19:25
Зеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
Усі новини...
Реклама: