У будівлі, яку орендує "1+1 медіа", було вже кілька перевірок

У київській будівлі, яку орендує "1+1 медіа", цього року було вже кілька перевірок у банківській справі, холдинг не виключає, що на нього спробують тиснути.

Про це йдеться у коментарі, отриманому "Українською правдою" з компанії.

"1+1 медіа" зазначає, що орендує приміщення за адресою вулиця Кирилівська, 23, у "Поділ-Нерухомість".

"Справді, минулого тижня орендодавець поінформував нас про ситуацію з НБУ. Відразу після цього ми як орендар, який авансував орендну плату до кінця березня 2018 року, направили листа до НБУ з проханням роз’яснити ситуацію та перспективи її розвитку. Відповідь досі не отримали", – сказано в коментарі.

Щодо справи, яку веде Генпрокуратура, то, за інформацією від ТОВ "Поділ-Нерухомість", "компанія не чинила жодного супротиву та сприяла допущенню посадових осіб до всіх приміщень, в цьому році таких перевірок вже було кілька, про що складені відповідні акти".

"Поділ-Нерухомість" направляє лист до слідчих органів з проханням роз’яснити ситуацію.

Але перебіг подій навколо приміщення та "дивні дії слідчих органів" дають "1+1 медіа" підстави вважати, що "готується чергова спроба тиску на медіа групу".

Раніше стало відомо, що 28 серпня Печерський райсуд Києва дозволив слідчому Генеральної прокуратури здійснити огляд будівлі, де розташовано холдинг "1+1 Media", у справі про розкрадання коштів у "Приватбанку".

За даними слідства, будівля на Кирилівській, 23, стала предметом іпотеки у травні 2014 року для забезпечення компанією "Поділ Нерухомість" вимог Нацбанку за договором рефінансування від 3 березня 2009 року.

Слідство призначило комплексно-комісійну оціночно-будівельну, оціночно-земельну й товарознавчу експертизи зазначеної будівлі у справі про зловживання службовим становищем і заволодіння посадовими особами "Приватбанку" чужим майном.

ГПУ розслідує справу про незаконну видачу кредитів у грудні 2016 року. Зокрема, слідство сконцентрувалося на видачі кредитів на кілька десятків мільярдів гривень двом структурам, пов'язаним із бенефіціарами "Приватбанку".

Голова правління "Приватбанку" Олександр Шлапак стверджував, що екс-керівництво банку за Ігоря Коломойського видало понад 190 мільярдів гривень або 97% кредитного портфеля пов'язаним особам.

Олена Рощенко, УП