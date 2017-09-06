У МВС кажуть, що в офісах медіа обшуків у середу не було

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявляє, що в офісах медіакомпаній у середу обшуків правоохоронці не здійснювали.

Про це він сказав "Українській правді", коментуючи заяву інформагентства "ZIK".

"Згідно з ухвалами суду, проходять обшуки у декількох офісах та домоволодіннях компаній для встановлення істини у кримінальному провадженні за фактом ДТП. При цьому в жодних офісах медіакомпаній обшуки сьогодні не проводилися і на роботу жодних медіа технологічно, ані в будь-який інший спосіб, все це вплинути не могло", - заявив Шеченко.

"Тому заява гендиректора медіахолдингу ZIK про якісь рейдерські захоплення чи політичні замовлення, чи призупинення мовлення телеканалу є спекуляціями та не відповідають дійсності. Всі дії слідства направлавлені на встановлення істини у розслідуванні гучного кримінального провадження", - додав він.

Як повідомлялося, у Львові Нацполіція 6 вересня проводить обшуки в офісах і помешканнях бізнесмена Петра Димінського, щоб відібрати його ДНК для експертизи у справі про смертельну автомобільну аварію.

Як відомо, ДТП за участю автомобіля Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10. В аварії загинула 31-річна Наталія Тріла.

Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський був на місці аварії. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував охоронця Димінського.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

22 серпня вранці бізнесмену була офіційно вручена повістка на допит. Через годину він вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

23 серпня Димінський не прибув на допит у поліцію.

Поліція встановила відсутність провини охоронця Димінського в ДТП зі смертельними наслідками на Львівщині.

Сам Димінський каже, що готовий співпрацювати зі слідством, однак досі не повернувся з-за кордону.

5 вересня охоронцю Димінського Андрію Борщу, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП, змінили міру запобіжного заходу з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.