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Суд над підозрюваними у справі збитого літака МН17 пройде в Гаазі

Середа, 6 вересня 2017, 19:58

Судовий процес над підозрюваними у збитті літака "Малазійських авіаліній" рейсу МН17 відбудеться у суді міста Гаага.

Про це заявив міністр безпеки і юстиції Нідерландів Стеф Блок, виступаючи у парламенті, повідомляє NOS.

Раніше було досягнуто домовленості про те, що підсудні підлягатимуть кримінальному переслідуванню за законодавством Нідерландів.

"Гаазький суд є логічним вибором для цього процесу", - сказав Блок, додавши, що засідання, можливо, проводитимуться не в Гаазі, а в місці за межами міста.

Кримінальне розслідування обставин катастрофи все ще триває. Офіційно нікого ще не оголошували підозрюваними і не висували звинувачень.

Досі не можна точно сказати, чи будуть підозрювані присутні в Гаазі. "Я не гарантую, що це буде можливим, але ми зробимо все, що від нас залежить", - сказав Блок.

Підозрювані також можуть бути засуджені заочно.

Нагадаємо, катастрофа літака Boeing-777 рейсу MH17 забрала життя 283 пасажирів та 15 членів екіпажу, в тому числі 80 дітей. Найбільше серед загиблих було громадян Нідерландів, Малайзії та Австралії.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака прийшла до висновку, що лайнер був збитий ракетою, випущеною з ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

Раніше повідомлялося, що встановлені імена 100 осіб, підозрюваних до причетності катастрофи літака "Малазійських авіаліній", їх буде названо до 2018 року.

Європейська правда

Теми: суд
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