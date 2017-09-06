Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 6 вересня на Українській правді.

Про Лавриновича. Екс-президенту Віктору Януковичу та екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу повідомили про підозру у захопленні влади.

Лавринович заявив, що зміни до Конституції були не порушенням, а виконанням функціональних обов'язків.

Про європейські номери. Рух транспорту поблизу Верховної Ради було вранці перекрито через акцію власників автомобілів із європейськими номерами.

Пізніше було заявлено, що акція автомобілістів на іноземних номерах "За доступне розмитнення кожному українцю" триватиме в Києві у безстроковому режимі.

До слова понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

Про миротворців. Представник РФ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов заявляє, що перш, ніж вводити миротворців, Київ повинен законодавчо закріпити за Донбасом особливий статус за "формулою Штайнмайера".

Про ДТП на Рівненщині. В результаті ДТП, що сталася в Рокитнівському районі Рівненської області, загинули п'ятеро політологів.

Про графіті на Грушевського. Директор магазину "Емпоріум", з якого стерли "ікони гідності", Ігор Доценко запевняє, що не давав вказівки нищити графіті, планує шукати нове приміщення для магазину і готовий сприяти у відновленні картин.

Про пенсійну реформу. Комітет соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення Верховної Ради розглянув 2144 поправки до законопроекту про пенсійну реформу №6614 і направив на розгляд парламенту його узгоджений варіант.

Про Крим. Представництво президента в анексованому Криму виступає за скорочення пунктів пропуску на півострів з трьох до двох.