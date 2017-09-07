Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: ЄС продовжить санкції проти РФ 14 вересня

Четвер, 7 вересня 2017, 00:32

Євросоюз продовжить санкції проти Росії ще на півроку 14 вересня.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в Брюсселі.

У список санкцій внесені 149 осіб і 38 компаній.

Нагадаємо, 6 вересня брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив, що посли країн Євросоюзу узгодили продовження санкцій проти Росії.

Напередодні брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомляв, що Євросоюз має намір включити до списку санкцій компанію "Кримські морські порти".

Нагадаємо, 13 березня ЄС на півроку продовжив санкції проти громадян України і Росії, введені через загрозу територіальній цілісності України.

Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄСсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
ЄС
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Останні новини
19:25
Зеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
Усі новини...
Реклама: