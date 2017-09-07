ЗМІ: ЄС продовжить санкції проти РФ 14 вересня

Євросоюз продовжить санкції проти Росії ще на півроку 14 вересня.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в Брюсселі.

У список санкцій внесені 149 осіб і 38 компаній.

Нагадаємо, 6 вересня брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив, що посли країн Євросоюзу узгодили продовження санкцій проти Росії.

Напередодні брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомляв, що Євросоюз має намір включити до списку санкцій компанію "Кримські морські порти".

Нагадаємо, 13 березня ЄС на півроку продовжив санкції проти громадян України і Росії, введені через загрозу територіальній цілісності України.

Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися.