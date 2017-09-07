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Контактна група зафіксувала за тиждень найнижче число обстрілів з 2015 року

Четвер, 7 вересня 2017, 01:54
Контактна група зафіксувала за тиждень найнижче число обстрілів з 2015 року

За минулий тиждень контактна група зафіксувала найменше число обстрілів з 2015 року.

Про це повідомила прес-секретар Леоніда Кучми, представника України в Тристоронній контактній групі, Дарка Оліфер на сторінці в Facebook.

"Тристороння контактна група відзначила, що в період з 28 серпня по 3 вересня 2017 року зафіксовано найнижчу кількість обстрілів починаючи з 2015 року", - йдеться в повідомленні.

Також Оліфер повідомила, що сторони, в порядку контролю за дотриманням сталого режиму припинення вогню, домовилися про проведення скайп-зустрічі підгрупи з безпеки 13 вересня.

Вона зазначила, що режим тиші є "важливою умовою для всебічного продовження імплементації Мінських угод, включаючи гуманітарний, політичний, соціально-економічний блоки питань".

Теми: ДонбасАТОМінські угоди
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