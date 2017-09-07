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У Рівненській області отруїлися 16 школярів

Четвер, 7 вересня 2017, 02:18

У Рівненській області отруїлися 16 школярів, 14 з них були госпіталізовані.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

"Через спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію постраждало 16 учнів перших класів навчально-виховного комплексу "Загально освітня школа І ст. - гімназія" смт. Зарічне, що на Рівненщині", - йдеться в повідомленні.

До лікарні з діагнозом "Харчове отруєння" було госпіталізовано 14 учнів, двоє дітей від госпіталізації відмовилися і лікуються амбулаторно.

"Спеціалісти Держпродспоживслужби обстежили харчоблок закладу та встановили ряд порушень санітарного законодавства та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, що ймовірно зумовили виникнення спалаху", - наголошується в повідомленні.

Зокрема, в харчоблоці не було достатньої кількості холодильного і морозильного обладнання, відсутні термометри для контролю температури, не дотримується "товарне сусідство" при зберіганні харчових продуктів, які швидко псуються, порушуються вимоги обробки яєць.

Крім того, мийні ванни в м'ясному цеху не підключені до каналізаційної мережі, а частина інвентарю вимагає заміни та оновлення маркування, в закладі недостатньо стелажів для зберігання посуду і відсутні контейнери для зберігання овочів, з порушенням ведеться журнал бракеражу готової продукції, недостатня кількість інвентарю для прибирання .

Функціонування харчоблоку тимчасово призупинено до усунення всіх виявлених недоліків.

Теми: Рівненська область
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