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ОБСЄ: За півроку було 480 випадків перешкоджання пересуванню місії на Донбасі

Четвер, 7 вересня 2017, 04:41

Голова Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі Ертурул Апакан заявив, що за перші півроку зафіксовано 480 випадків перешкоджання пересуванню спостерігачів на Донбасі.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу ОБСЄ.

За його словами, 75% цих обмежень свободи пересування місії відбулися на окупованій території Донбасу.

Апакан зазначив, що свобода пересування для місії має важливе значення для виконання тих завдань, які визначені у мандаті СММ, а також важлива для підтримки процесу втілення сторонами Мінських угод.

"Обмеження і перешкоди підривають зусилля, спрямовані на сприяння миру, стабільності і безпеки в Україні", - підкреслив він.

Апакан також заявив, що за півроку було зафіксовано 13 інцидентів перешкоджання пересуванню, що супроводжувалися насильницькими діями, і всі з них сталися на неконтрольованих територіях.

Він нагадав, що один з таких серйозних інцидентів, який стався 23 квітня 2017 року, призвів до трагічної загибелі члена патруля СММ в результаті вибуху, знищив автомобіль місії.

"Наземні міни та боєприпаси, що не вибухнули, необхідно усунути, огородити або позначити. Вони представляють повсякденну загрозу спостерігачам СММ і фактично постійному миру", - заявив Апакан.

Теми: ОБСЄДонбас
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