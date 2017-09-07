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Сайдік назвав дату наступної зустрічі в Мінську

Четвер, 7 вересня 2017, 03:57

Чергове засідання контактної групи по Україні відбудеться в Мінську 20 вересня.

Про це повідомив журналістам спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік, передає БЕЛТА.

"Після літньої перерви і початку нового навчального року, я відчуваю, тристороння контактна група зважилася дати новий імпульс нашій роботі, щоб гарантувати населенню якомога більш спокійну осінь. Наступна наша нарада буде тут 20 вересня", - заявив він.

За словами Сайдіка, на засіданні 6 вересня робоча група з економічних питань обговорила можливе поліпшення механізму платежів за постачання води в окремі райони Луганської області. Також йшлося про необхідність захисту ряду об'єктів життєво важливої ​​інфраструктури в зоні конфлікту.

В гуманітарній сфері продовжилося обговорення теми обміну утримуваних осіб.

"З настанням холодів ще більш актуальним є питання ремонту підходу до мосту в Станиці Луганській. Сторони повинні без передумови нарешті прийти до спільного рішення в інтересах цивільного населення", - підкреслив він.

Дискусії політичної підгрупи були спрямовані на обговорення питань забезпечення особливого статусу окремих районів Луганської та Донецької областей відповідно до мінських домовленостей, додав Сайдік.

Теми: ОБСЄДонбас
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