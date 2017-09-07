США підготували в ООН проект резолюції про нафтове ембарго КНДР

США підготували проект резолюції Ради безпеки ООН, що передбачає введення ембарго на поставки нафти в Північну Корею і заморожування активів її уряду і лідера Кім Чен Ина.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на американські ЗМІ.

Крім того, проект резолюції передбачає заборону на пересування Кім Чен Ина за кордон, блокування експорту текстильних виробів з Північної Кореї і виплат коштів десяткам тисяч північнокорейців, які працюють за межами країни, заробляючи валюту для уряду.

Також запропоновано заморозити активи національної авіакомпанії Північної Кореї Air Koryo, яка в даний час здійснює рейси до Пекіна і ще кількох міст Китаю, а також в російський Владивосток.

Причиною є нові випробування Пхеньяном ядерних боєзарядів і балістичних ракет, що заборонено резолюціями Ради безпеки ООН.