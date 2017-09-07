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Європа має допомогти відбудовувати Донбас – голова МЗС Німеччини

Четвер, 7 вересня 2017, 08:29

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель переконаний, що Європа повинна буде допомогти Україні відбудувати Донбас.

Про це урядовець заявив у своїй промові під час відкриття у Берліні конференції "Як зробити контроль за звичайними озброєннями застосовним у ХХІ столітті", повідомляє Deutsche Welle.

На думку глави німецького зовнішньополітичного відомства, така допомога можлива в разі встановлення на Донбасі тривалого перемир'я.

Габріель зазначив, що Європа могла би допомогти, зокрема, у відновленні систем водопостачання та водовідведення

Габріель також застеріг від розгортання нової гонки озброєнь: "Замість мирного співіснування, загрожує небезпека нової гонки озброєнь", - сказав дипломат.

На відміну від попередньої епохи, коли така гонка озброєнь відбувалась між "Росією та НАТО", цього разу спіраль озброювання може охопити увесь світ, застеріг Габріель.

Раніше Зігмар Габріель виступив за зняття санкцій з Росії ще до повного виконання мінських домовленостей.

"Європейська правда"

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