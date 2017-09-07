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Білорусь отримала від Росії 6 вертольотів Мі-8 і батарею "Тор-М2"

Четвер, 7 вересня 2017, 09:23

У цьому році Росія поставила до Білорусі шість вертольотів Мі-8МТВ-5 і батарею зенітного ракетного комплексу "Тор-М2".

Про це повідомив командувач Військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони Збройних сил Білорусі генерал-майор Ігор Голуб, повідомляє ТАСС.

За його словами, постачання техніки відбувалася в рамках військово-технічного співробітництва та за раніше підписаними контрактами.

Голуб зазначив, що також міноборони Білорусії уклало договір з науково-виробничою корпорацією "Іркут" на поставку 12 літаків Су-30СМ з 2018 по 2020 рік і договір на поставку радіолокаційних станцій "Противник-ГЕ".

Він також нагадав, що в кінці серпня пройшло оперативно-тактичне навчання з авіацією ВПС і військ ППО Республіки Білорусь, в яких взяли участь сили та засоби ПКС Росії.

Теми: БілорусьРосіяармія
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