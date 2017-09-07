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США пропонують ввести ембарго на постачання нафти до КНДР

Четвер, 7 вересня 2017, 12:00

Вашингтон пропонує ввести ембарго на постачання нафти Пхеньяну та заморозити активи лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters, у розпорядженні якого опинився проект резолюції від США.

Згідно з проектом резолюції, Сполучені Штати хочуть, щоб Рада Безпеки ООН наклала нафтове ембарго щодо Північної Кореї, заборонила експорт текстилю в країну та наймання північнокорейських робітників за кордоном.

Окрім того, США вимагають замороження активів лідера КНДР Кім Чен Ина та заборони на в'їзд.

У неділю, 3 вересня, Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

Трамп пригрозив припинити торгівлю з торговими партнерами Північної Кореї  через підтримку КНДР.

Як відомо, найактивніше КНДР торгує з Китаєм, який вже розкритикував погрозу Трампа.

Теми: СШАПівнічна КореяКНДРнафта
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